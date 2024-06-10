الجزائر تقلب الطاولة على أوغندا وتستعيد توازنها (فيديو)

استعادت الجزائر توازنها بقلبها الطاولة على مضيفتها أوغندا محوّلة تخلفها إلى فوز 2-1 الإثنين في نامبولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 في كرة القدم.

وكانت أوغندا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الزمالك المصري ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة، لكن الجزائر قلبت الكفة في الثاني بواسطة لاعب وسط روما الايطالي حسام عوار (46) وسعيد بن رحمة مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي الذي لعب معاراً مع ليون الفرنسي منذ مطلع العام الحالي حتّى نهاية الموسم (58).

وهو الفوز الأوّل للجزائر بقيادة مدربها الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وعوضت خسارتها مباراتها الرسمية الأولى بقيادته عندما سقطت أمام ضيفتها غينيا 1-2 الخميس.

وعززت الجزائر موقعها في الصدارة بانتصار ثالث رافعة رصيدها الى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بوتسوانا التي ارتقت إلى المركز الثاني مؤقتاً بفوزها على الصومال 3-1 في مابوتو عاصمة موزامبيق.

وسجل ثابانغ سيسينيي (10) وموشا غاولاولوي (53) وكابيلو سيكانيينغ (72 من ركلة جزاء) أهداف بوتسوانا وساكريا حسن (74) هدف الصومال.

وهو الفوز الثاني لبوتسوانا التي تتفوق بفارق الاهداف عن غينيا وموزامبيق اللتين تلتقيان لاحقاً في مدينة الجديدة المغربية في ختام الجولة، فيما مُني الصومال بخسارته الرابعة توالياً.