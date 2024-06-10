محمد صلاح ينقذ مصر من فخ غينيا بيساو (فيديو)

أنقذ قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر من الخسارة أمام مضيفتها غينيا بيساو بتسجيله هدف التعادل 1-1 على ملعب 24 سبتمبر في بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية لمونديال 2026 في كرة القدم.

وتقدمت غينيا بيساو بهدف لمهاجم ليون الفرنسي ماما بالديه في الدقيقة 41، وأدرك صلاح التعادل للفراعنة في الدقيقة 70، وهذا هو التعادل الأول لمصر بعد ثلاثة انتصارات متتالية فعززت موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية مؤقتا بانتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون (4 نقاط لكل منهما) المقررة لاحقا في العاصمة المالية باماكو.

وكانت جيبوتي تعادلت مع إثيوبيا 1-1 في مدينة الجديدة المغربية الأحد في افتتاح الجولة الرابعة، وأجرى مدرب منتخب مصر حسام حسن تغييراً واحداً على التشكيلة التي تغلبت على بوركينا فاسو 2-1 في القاهرة بالجولة الثالثة، بعودة الظهير الأيسر محمد حمدي الموقوف وإبقاء إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة مبكرة وتحديدا في الدقيقة 18 بإصابة مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد فدفع حسن بمهاجم انبي أحمد أمين بديلاً له في مباراته الدولية الثانية.

ونجحت غينيا بيساو في التقدم في الدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة قادها قلب الدفاع أوبا سانغانتي فأخطأ المدافع رامي ربيعة في تشتيت الكرة التي ارتدت الى قائد أصحاب الأرض بالديه الذي سددها بقوة في شباك محمد الشناوي.

ونجح صلاح في إدراك التعادل بعدما تسلم تمريرة من مروان عطية وراوغ أكثر من لاعب داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى حارس غينيا بيساو مانويل ماما سامبا بالديه (70).

ودفع مدرب مصر بناصر ماهر بدلاً من قفة في الوقت بدل الضائع، ومرر ماهر كرة الى صلاح امام المرمى كاد أن يسجل منها هدف الفوز لكن الحارس بالديه تصدى لها (90+6).