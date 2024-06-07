الزمالك يطالب بإلغاء الدوري المصري وممثل الأهلي يرد بسخرية (فيديو)

فاجأ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، الجمهور المصري وضيوف برنامج رياضي في مصر، وهو يطالب بإلغاء الدوري المصري الموسم الحالي.

وفي وقت يستعد فيه منتخب مصر لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026، بعد فوزه على نظيره البوركيني (2-1)، طالب ممثل الزمالك المصري بإلغاء الدوري بداعي الإرهاق البدني للاعبين.

وطالب أحمد سليمان، بذلك بداعي الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، والذي يؤثر بدوره عليهم مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "يجب أن نلغي الدوري هذا الموسم، والأمر لا يتعلق بالأهلي والزمالك في هذه الحالة، نحن ننظر إلى منتخب مصر، ربنا أكرمنا بالفوز أمام بوركينا فاسو، لكن في الشوط الثاني كان بإمكان الفريق المنافس أن يتعادل معنا، وأرى أنه مع استمرار الدوري لن نستطيع التحضير بشكل جيد لبطولة كأس العالم".

وأضاف أحمد سليمان: "الأهلي والزمالك لعبا الكثير من المباريات، وما زال هناك الكثير بجانب الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية للأندية، وبالتالي، فإن كل ذلك سيؤثر على منتخب مصر في استعداده لكأس العالم".

وطرح سليمان سؤالا على ضيوف البرنامج قائلا: "هل بطولة الدوري ستفرق مع الأهلي إذا لم يتوج بها، نريد التخطيط بشكل جيد لكأس العالم والتقدم أكثر في البطولة خاصة مع الوصول لـ48 منتخبا، مما يتيح لنا فرصة مقابلة منتخبات أقل قوة".

وتعجب مدير فريق الأهلي السابق سيد عبد الحفيظ من طلب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلا أنه لم يرى في حياته أي مسؤول رياضي في العالم يطالب بإلغاء بطولة الدوري.