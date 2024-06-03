أطرف إصابة في ملاعب كرة القدم.. "ضربة رأس" تساوي لقب وجرح كبير! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لإصابة مدافع فريق زينيت بطرسبورغ نورالي أليب في رأسه أثناء احتفاله بتتويج فريقه بطلاً لكأس روسيا لكرة القدم.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "روسيا اليوم" اللاعب الكازاخستاني يرفع الكأس بقوة وسط زملائه لكن الغطاء العلوي للكأس سقط على رأسه مما تسبب بجرح له مسجلاً واحدة من أطرف إصابة في تاريخ كرة القدم.

وكان زينيت قد حسم اللقب للمرة الخامسة في تاريخه على حساب بالتيكا كالينينغراد على ملعب "لوجنيكي" في موسكو بعد فوزه بنتيجة 2-1.

يذكر أن أليب كان قصة المباراة أيضاً بعدما أحرز هدف الفوز لزينيت بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.