نوير جاهز لحراسة مرمى ألمانيا أمام أوكرانيا

أصبح مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم المخضرم، مستعدا للعودة لقيادة منتخب (الماكينات) قبل أسبوعين على افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بعد مشاركته في تدريبات الفريق اليوم. ومن المقرر أن يعود نوير (38 عاما) لحراسة عرين المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ نهائيات كأس العالم 2022، خلال لقاء الفريق الودي ضد أوكرانيا الاثنين القادم.

وعقب مشاركته في مونديال قطر، تعرض نوير لكسر في الساق في نهاية عام 2022، وغاب عن الملاعب لمدة عام تقريبا، وكان متوقعا أن يعود خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي، التي شهدت خوض الفريق وديتين ضد فرنسا وهولندا، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر بعد تعرضه للإصابة أثناء التدريبات.