هاميلتون يختار "السائق المعجزة" لخلافته في مرسيدس

اختار البريطاني لويس هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 سبع مرات، أندريا كيمي أنتونيلي لخلافته في فريق مرسيدس، حينما ينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل.

فاجأ هاميلتون عالم فورمولا1 في فبراير الماضي بالإعلان عن تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مرسيدس والانتقال إلى فيراري في 2025.

وربطت تقارير صحفية بين العديد من السائقين وفريق مرسيدس، بمن فيهم الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه على الأرجح سيبقى مع فريقه ريد بول.

كما أثيرت تكهنات حول إمكانية انتقال كارلوس ساينز إلى مرسيدس بعد أن يفقد موقعه في فيراري لصالح هاميلتون. لكن هاميلتون يرى أن "السائق المعجزة" أنتونيلي البالغ من العمر 17 عاماً يستحق الفرصة.

وقال هاميلتون بشأن ساينز: "كارلوس سائق رائع، لذا فإنه سيكون إيجابي لأي فريق ينضم إليه".

وأضاف: "بصراحة ليست لديّ فكرة عما يخطط له توتو وولف، لكن بالنسبة لي فيما يخص عنصر الشباب، فإنني أرجح الاعتماد على كيمي".

ويتواجد أنتونيلي ضمن برنامج تطوير الشباب في مرسيدس منذ 2019 وحالياً يقود سيارة بريما ريسينغ في بطولة العالم لفورمولا2، حيث يحتل المركز السادس في فئة السائقين بعد مضي أربع جولات من موسم 2024 وألمح وولف إلى أن هناك اتجاهاً جدياً لبحث إمكانية الاعتماد على أنتونيلي الموسم المقبل.