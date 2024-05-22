تشيلسي يفسخ عقد بوكيتينو بصورة مفاجئة

أعلن تشيلسي قرارا مفاجئا، بفسخ عقد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد موسم واحد على توليه المهمة.

وقالت صحيفة فوتبول إنسايدر إن إدارة تشيلسي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني بفسخ عقده بالتراضي.

وقضى بوكتينيو (52 عاماً) موسماً سيئاً مع "البلوز" رغم صرف إدارة النادي مليار يورو على الصفقات، إذ احتل الفريق المركز السادس برصيد 63 نقطة.

وكان بوكتينيو قد أشار مؤخراً إلى وضعه خطة جديدة للاستعداد للموسم المقبل، غير أن القرار المفاجئ من إدارة تشيلسي وضع حداً لمسيرة المدرب التي امتدت لموسم واحد فقط.