سعدان في منصب استشاري جديد مع اتحاد الكرة الجزائري

عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم رابح سعدان مدرب المنتخب الوطني السابق في منصب استشاري جديد اليوم الثلاثاء.

وقال نذير بوزناد الأمين العام للاتحاد الجزائري للصحفيين «يحرص الاتحاد على الاستعانة بالكفاءات وتقديرها ومنحها الفرصة لخدمة الكرة الجزائرية». وأضاف «يجسد الاتحاد خططه ومشروعاته فعليا على أرض الواقع من خلال الاستعانة بخدمات أحد قامات الجانب التقني (الفني) في الجزائر.سيكون شيخ المدربين سعدان همزة وصل بين القاعدة التقنية للكرة الجزائرية والاتحاد مع العمل أيضا بوتيرة متسارعة وفعالة مع المدير الفني (المدرب) الوطني».

وحضر سعدان اليوم اجتماعا للجنة الفنية التابعة للاتحاد الجزائري وقال بوزناد إن الاتحاد «سيأخذ بعين الاعتبار رؤية الفنيين بشأن طريقة تصحيح مسار الكرة الجزائرية».

وسبق لسعدان تدريب المنتخب الجزائري في أكثر من مناسبة أبرزها خلال نهائيات كأس العالم 1986