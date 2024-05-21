هالاند أول لاعب في مانشستر سيتي يُتوج بالحذاء الذهبي لعامين متتالين

للموسم الثاني على التوالي، يحافظ النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «أقوى دوريات العالم»، مؤكداً تميزه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، وليكون أول لاعب في مانشستر سيتي يحقق الفوز بالحذاء الذهبي لعاميين متتالييين.

ولم تحرم الإصابة التي تعرض لها هالاند «23 عاماً»، في شهر ديسمبر الماضي، واضطرته للغياب عن المستطيل الأخضر لمدة تقارب الشهرين، من الحفاظ على صدارته لقائمة هدافي الدوري في نهاية الموسم برصيد 27 هدفاً، مساهماً في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الحالي، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوقاً بين أندية «البريميرليج».

وجاء فوز هالاند بهذه الجائزة في الموسم الجاري، بعد أن كان قد حطم الموسم الماضي للرقم القياسي بتسجيله 36 هدفاً في موسمه الأول في 35 مباراة، بمتوسط 1.02هدفاً في المباراة الواحدة، لينضم إلى قائمة أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين، والأول في تاريخ مانشستر سيتي.

وسجل هالاند في الموسم الحالي 27 هدفاً في 31 مباراة بمتوسط 0.87 هدفاً في المباراة الواحدة، وساهم في صناعة 5 أهداف.

وبرغم غيابه عن التهديف لفترة شهرين تقريباً في الموسم، إلا أن هالاند دائماً يحظى بثقة ودعم مدربه بيب جوارديولا الذي ظل يسانده ويرد عنه كل الانتقادات باعتباره «بطل» الخماسية التاريخية في الموسم الماضي 2022 - 2023.