استبعاد 3 لاعبين من منتخب العراق لأسباب فنية ومشاكل إدارية

أعلن المدرب الاسباني للمنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس الثلاثاء قائمة ضمت 26 لاعبا استعدادا لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس اسيا 2027 ومونديال 2026.

وشهدت التشكيلة استبعاد المدافعين سعد ناطق وعلي عدنان وأمجد عطوان وحارس المرمى احمد باسل لأسباب فنية ومشاكل ادارية.

واستدعى كاساس ستة لاعبين لاول مرة من بينهم ثلاثة حراس مرمى ولاعبان من الدوريين الاسترالي والنروجي: محمد الطائي (ويلنغتون) وماركو فرج(سترومسغودست).

ويحل منتخب اسود الرافدين ضيفا على نظيره الاندونيسي في السادس من يونيو المقبل في جاكرتا قبل ان يستضيف فيتنام في البصرة في الحادي عشر منه.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة في أربع جولات برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام إندونيسيا، فيما تحتل فيتنام المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفيليبين الرابعة الاخيرة.

تشكيلة العراق

- حراسة المرمى: جلال حسن وحسين حسن وعلي كاظم وكميل سعد.

- الدفاع: ريبين سولاقا واكام هاشم وفرانس بطرس وزيد تحسين ومناف يونس واحمد يحيى واحمد مكنزي وحسين علي ومصطفى سعدون وامير العماري وأسامة رشيد وصفاء هادي.

- الوسط: محمد الطائي وماركو فرج وعلي جاسم وبشار رسن ولؤي العاني وزيدان اقبال وابراهيم بايش.

- الهجوم: ايمن حسين زمهند علي ويوسف الامين.