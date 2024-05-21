استبعاد راشفورد عن تشكيلة منتخب إنجلترا

دفع المهاجم ماركوس راشفورد ثمن موسمه المتواضع مع مانشستر يونايتد، فاستُبعد اليوم الثلاثاء عن تشكيلة أولية لمنتخب إنكلترا الوصيف كشف عنها المدرب غاريث ساوثغيت لخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم الصيف المقبل.

وبصَم راشفورد (26 عاماً و60 مباراة دولية) على موسم مخيّب اكتفى خلاله بتسجيل ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، بعيداً عن غلته اللافتة في الموسم الماضي عندما سجل 30 هدفًا مع 10 تمريرات حاسمة.

وبرّر ساوثغيت قراره في مؤتمر صحافي بقوله "هذه قرارات من الصعب اتخاذها. في حالة ماركوس، أشعر أن اللاعبين الآخرين في هذه المركز حظوا بمواسم أفضل. الأمر بهذه البساطة".

ويملك ساوثغيت أكثر من لاعب متألق في الجناح الأيسر، حيث يمكنه الاعتماد على أنتوني غوردون وجاك غريليش وفيل فودن.

واستبعد ساوثغيت راشفورد من التشكيلة الأساسية في مارس الماضي، حيث دخل في نهاية المباراة الدولية الودية أمام البرازيل (0-1) بدلاً من جناح نيوكاسل غوردون، قبل أن يبقى على دكة البدلاء في المباراة الثانية ضد بلجيكا (2-2).

وإلى جانب راشفورد، غاب القائد السابق لليفربول جوردان هندرسون، المنتقل من الاتفاق السعودي إلى أياكس الهولندي، بالإضافة إلى قائد تشلسي ريس جيمس عن تشكيلة من 33 لاعباً سيقلّصها المدرب غاريث ساوثغيت إلى 26 لاعباً في وقت لاحق.

وضمّت القائمة الموسّعة وجوها جديدة، مثل المدافعين الواعدين لإيفرتون جاراد برانثويت وليفربول جاريل كوانساه (كلاهما 21 عاما)، ولاعب وسط كريستال بالاس آدم وارتون البالغ من العمر 20 عامًا.

ويبقى أصغر المدعوين لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو البالغ من العمر 19 عامًا، وهو أحد أشعة الشمس النادرة في موسم مانشستر يونايتد المظلم.

التشكيلة الأولية

- حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

- الدفاع: كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، جاراد برانثويت (إيفرتون)، جاريل كوانساه وجو غوميز (ليفربول)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، إزري كونسا (أستون فيلا) ولويس دانك (برايتون).

- الوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، كونور غالاغر (تشلسي)، ترينت ألكسندر-أرنولد وكورتيس جونز (ليفربول).

- الهجوم: هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، إيفان توني (برنتفورد)، جارود بوين (وست هام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أنتوني غوردون (نيوكاسل)، كول بالمر (تشلسي)، جيمس ماديسون (توتنهام)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، فيل فودن وجاك جريليش (مانشستر سيتي)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس).