للمرة الـ11 في بطولة كبرى.. رونالدو "العجوز" حاضر مع البرتغال

تقدّم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم الشهر المقبل، ليشارك ابن التاسعة والثلاثين في بطولته الـ11 الكبرى مع بلاده، بعد استدعاء المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس 26 لاعباً الثلاثاء.

وبعد عشرين سنة من أوّل بطولة كبرى له في كأس أوروبا 2004 على أرضه وثماني سنوات على تتويجه باللقب القاري عام 2016، يستعد أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمحترف راهناً مع النصر السعودي، لخوض بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (2016) والأهداف الدولية (128).

ولم تشهد قائمة مارتينيس الذي درّب منتخب بلجيكا بين 2016 و2022، مفاجآت، فغاب الجناح رافايل غيريرو بسبب الإصابة، وضمّ الجناح الشاب فرانسيسكو كونسيساو (21 عاماً) الذي يلعب في بورتو تحت إشراف والده النجم الدولي السابق سيرجيو.

وبعد انتقاله إلى نادي النصر عقب مونديال 2022 حيث ودّع من ربع النهائي أمام المغرب (0-1)، بقي رونالدو عنصراً ضرورياً ضمن تشكيلة مارتينيس الذي خلف فرناندو سانتوش وقاد "سيليساو داس كيناس" بسهولة فائقة ضمن التصفيات حيث فاز بجميع مبارياته العشر مسجلاً 36 هدفاً مقابل اثنين في شباكه، ضمن مجموعة عادية تقدّم فيها على وصيفته سلوفاكيا.

وكان رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، أفضل هدّاف لبلاده في التصفيات مع عشرة أهداف في تسع مباريات.

واعتبر مارتينيس أن رونالدو "الذي سجّل 42 هدفاً في 41 مباراة مع فريقه" الذي حلّ وصيفاً للهلال في الدوري المحلي، لا يزال يقدّم "جودة أمام المرمى نقدّرها كثيراً ونحتاج إليها".

وقبل مواجهة تشيكيا، تركيا وجورجيا في المجموعة السادسة ضمن النهائيات القارية في نهائيات ألمانيا المقرّرة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، تخوض البرتغال مباريات تحضيرية ضد فنلندا، كرواتيا وإيرلندا.

وإلى رونالدو، اختار مارتينيش لاعبين آخرين من الدوري السعودي هما لاعبا الوسط روبن نيفيش (الهلال) وأوتافيو مونتيرو (النصر).

كما استدعى النجوم روبن نيفيش، فيتينيا، برونو فرنانديش، رافايل لياو، جواو فيليكس وبرناردو سيلفا.

واللافت الاستدعاء المستمر لقلب الدفاع بيبي البالغ 41 عاماً، نظراً "لدوره الهام في غرف الملابس" بحسب ما شرح مارتينيش.

وسيحرس المرمى ديوغو كوشتا بمعاونة البديلين روي باتريسيو وجوزيه سا.

وفي ما يلي القائمة:

- حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)

- الدفاع: أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنكليزي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)

- الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو نيفيش (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)

- الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، غونسالو راموش (باريس سان جرمان الفرنسي)، جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون الإنكليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)