ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح متأخر كثيراً!

اعتلى نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند قائمة الهدافين في ختام الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، برصيد 27 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله السابق الإنجليزي كول بالمر، مهاجم تشيلسي الحالي.

وفي المقابل، اكتفى النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بالمركز السابع برصيد 18 هدفا.

يذكر أن مانشستر سيتي حصد لقب الدوري لموسم 2023-2024 برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه أرسنال، تلاهما ليفربول في المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

ترتيب الهدافين



1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 27 هدفا

2- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 22 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 21 هدفا

4- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 19 هدفا

4- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 19 هدفا

4- أولي واتكينس (أستون فيلا) – 19 هدفا

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 18 هدفا

8- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

9- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 16 هدفا

9- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 16 هدفا

9- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 16 هدفا