سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد في الصدارة

واصل فريق مانشستر سيتي هيمنته على الدوري الإنجليزي بإحرازه اللقب للمرة الرابعة على التوالي، ليدخل تاريخ بطولة

(برميرليغ) والتي انطلقت موسم 1992-1993، ونرصد في التقرير التالي سجل الفرق الفائزة بلقب البطولة منذ ان انطلقت والتي كانت تشهد هيمنة لفريق مانشستر يونايتد قبل أن تتحول تدريجيا لصالح السيتي.

ومنذ أن انطلقت البطولة أحرز مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي في 13 مرة، ووصل فريق مانشستر سيتي إلى 8 ألقاب في البطولة، ونجح تشيلسي في إحراز اللقب 5 مرات، بينما أحرز فريق أرسنال اللقب 3 مرات، ثم أحرز كلا من بلاكبيرن، ليستر سيتي، وليفربول لقبا واحداً في البطولة بشكلها الجديد.

السجل التاريخي للفائزين بلقب الدوري الإنجليزي

1993 مانشستر يونايتد 1994 مانشستر يونايتد 1995 بلاكبيرن روفرز 1996 مانشستر يونايتد 1997 مانشستر يونايتد 1998 أرسنال 1999 مانشستر يونايتد 2000 مانشستر يونايتد 2001 مانشستر يونايتد 2002 أرسنال 2003 مانشستر يونايتد 2004 أرسنال 2005 تشلسي 2006 تشلسي 2007 مانشستر يونايتد 2008 مانشستر يونايتد

2009 مانشستر يونايتد

2010 تشلسي 2011 مانشستر يونايتد 2012 مانشستر سيتي 2013 مانشستر يونايتد 2014 مانشستر سيتي

2015 تشلسي 2016 ليستر سيتي 2017 تشلسي 2018 مانشستر سيتي 2019 مانشستر سيتي 2020 ليفربول 2021 مانشستر سيتي 2022 مانشستر سيتي 2023 مانشستر سيتي 2024 مانشستر سيتي