الظهور الأخير لمحمد صلاح وكلوب.. موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يخوض اليوم فريق ليفربول مباراته الأخيرة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، بالدوري الإنجليزي ليكون أخر ظهور يجمع كلوب مع جمهور ليفربول والنجم المصري محمد صلاح، وذلك في مواجهة ليفربول وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24، وستكون مباراة اليوم الأخيرة بالنسبة لمدرب ليفربول يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل نهاية هذا الموسم، وسيكون أخر ظهور له مع نجم وهداف الفريق محمد صلاح.

واكتفى ليفربول بتحقيق المركز الثالث في جدول البطولة، بعدما كان ينافس سابقًا على اللقب رفقة مانشستر سيتي وآرسنال، إلا أن آماله قد انتهت، مع عدداً من النتائج السلبية بداية من شهر مارس تسببت في الخروج من الدوري الأوروبي والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة اليوم بين ليفربول وولفرهامبتون الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح جاكبو، لويس دياز.

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