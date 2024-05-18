قصة حب.. كيف ودع كلوب جمهور ليفربول (فيديو)

نشر مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بفيديو مؤثر ودع فيه جمهور فريق الريدز وذلك قبل قيادته للفريق للمرة الأخيرة في لقاء ولفرهامبتون، وذلك بتوثيق أهم اللحظات الجميلة والمؤثرة في مسيرته مع الفريق.

وقام المدرب الألماني بنشر فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وثق فيخ مجموعة من اللحظات الجميلة والمؤثرة في مسيرته مع ليفربول قبل أن يظهر المدرب الألماني في الفيديو ويقول: "اقتربنا من النهاية، لقد شاهدنا بعضنا البعض للمرة الأولى في الثامن من أكتوبر 2015، سأسميها قصة حب، منذ اليوم الأول كانت القصة مذهلة، لقد استمتعت بها كثيرا وأود أن أشكركم على كل الدعم القوي الذي منحتموني إياه على مر السنين".

وأضاف: "طالما تساءلت عما إذا كنا نستطيع كتابة قصة معا، وهذا ما أشعر به اليوم، إنه كتاب جيد، وعندما نقرأه في المستقبل، سيرسم ابتسامة على وجوهنا".

وأكمل: "ترك هذا المكان الرائع أمر صعب، لكنني أريد أن أبقى على تواصل معكم، ورغم أنني لست منغمسا في منصات التواصل الاجتماعي، الناس أخبرتني أن هذا عنصر مساعدة".

ونجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول لفترة استمرت أكثر من ثماني سنوات فاز فيها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويقود كلوب (56 عاما) ليفربول غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في آخر مباراة له مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده.