الهلال يستفز النصر وكريستيانو رونالدو قبل القمة المرتقبة في الدوري السعودي (فيديو)

نشر فريق الهلال السعودي فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر فيه بعض اللقطات التي جمعت الفريق مع غريمه التقليدي النصر في مباريات سابقة، وذلك قبل قمة المرحلة الـ32 من الدوري السعودي بساعات قليلة.

وظهر في الفيديو لقطات من المباريات الأخيرة بين الفريقين حيث ظهر بعض نجوم "الزعيم" على ومنهم البرازيلي مالكوم والصربي ميلينكوفيتش سافيتش وهما يحتفلان بأهدافهما في شباك النصر.

وكان الهلال السعودي قد حسم لقب الدوري الـ19 في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية معززا موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة من دون خسارة بـ29 فوزا بينها 24 متتاليا وتعادلان، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

كما تضمن الفيديو أيضا مشهدا لنجم الهلال علي البليهي وهو يشير بعلامة الصمت لتأتي بعدها اللقطة الشهيرة له عندما قام بغرز علم الهلال في أرض ملعب النصر إثر فوز "الزعيم" على "العالمي" في عقر داره بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2021.

وجاء المشهد الأكثر استفزازا، فقد جاء في نهاية المقطع، حيث ظهر خلاط إلكتروني به ماء يظهر في البداية متوقفا ثم يبدأ في العمل مكونا ما يشبه "التورنيدو" وهو لقب نجم الهلال سالم الدوسري.

وخسر النصر هذا الموسم ثلاث مباريات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم، الأولى بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، والثانية كانت ثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، ثم خسر النصر بنتيجة 1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.