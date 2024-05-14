فضيحة تاريخية في الدوري الإنجليزي بطلها أفضل حارس بكأس العالم (صور)

سجل حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، كارثة فنية في الدوري الإنجليزي عقب خوضه مباراة فريقه أمام ليفربول، وتسبب في هدفاً بالخطأ في مرماه، خلال لقاء فريقه أستون فيلا وليفربول في الجولة الـ37 من المسابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

ونجح ليفربول بالتسجيل عندما من كرة للاعب هارفي إيليوت الذي دخل إلى منطقة الجزاء ولعبها عرضية ارتطمت بكتف المدافع الإسباني باو توريس وحاول مارتينيز التقاطها فأفلتت من بين يديه قبل أن يتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.

وطبقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم "فقد سجل إيميليانو مارتينيز ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون بذلك الحارس صاحب أكبر عدد من الأهداف العكسية في تاريخ المسابقة".

كما ذكرت شبكة "سكواكا" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مارتينيز بات أول حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه بـ"البريميرليغ".

ويعتبر ما حدث خطأً فادحاً للحارس الذي نجح في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس العالم وكان سببا في كثير من الأزمات أثناء البطولة العالمية التي أقيمت في قطر، ولا زال مستمرا في ذلك بتحقيق رقم سلبي سيسجل في تاريخه.