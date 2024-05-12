ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره

احتفل نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بين جماهيره اليوم، كما تلقى استقبالا حكوميا رسميا وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة. وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من الاحتفال آنذاك نظرا لأنه كان تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق النادي الملكي على النادي البافاري 3 / 2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي لندن في الأول من يونيو المقبل. وخاطب الألماني توني كروس نجم وسط الريال الجماهير، قائلا "واثق من أننا سنعود إلى هنا في غضون ثلاثة أسابيع".

واحتشد الآلاف من المشجعين لاستقبال حافلة الفريق التي طافت أرجاء العاصمة قبل توجهها إلى إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس. وجرى تسليم كأس البطولة خلال مراسم احتفالية في المركز التدريبي للنادي. واعتاد ريال مدريد على الاحتفال بالألقاب في ملعب سانتياجو برنابيو لكن الاستاد يستعد لاستضافة حفل موسيقي اليوم. وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "الفريق تخطى وضعا بدا وأنه لا يمكن تجاوزه"،في إشارة إلى موجة من الإصابات التي ضربت اللاعبين في وقت مبكر من الموسم.