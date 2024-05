كريستيانو رونالدو يدعو جمهوره لخوض التدريب معه (فيديو)

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب أمام فرصة لا تعوض إلى جمهوره وعشاقه حول العالم.

ونشر نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، يدعو من خلاله محبيه في جميع أنحاء العالم إلى التدرب معه.

وأشار "صاروخ ماديرا" إلى أنه يعمل بجد دائماً للحفاظ على لياقته البدنية.

Always work hard! 💪 Come train with me on the @erakulis_app! pic.twitter.com/cFcn3CIZ5R