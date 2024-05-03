الأسطورة ميسي يفوز بجائزة جديدة.. لا يتوقف (فيديو)

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة جديدة في مسيرته الكروية المليئة بالألقاب، وهذه الجائزة كانت بقميص إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي، في بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي، وذلك بعد مشاركة الأسطورة الأرجنتينية في 4 مباريات بالدوري الأمريكي على مدار الشهر الماضي، بمجموع 315 دقيقة، وساهم خلالها في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4، بمعدل هدف كل 31.5 دقيقة.

ويحتل فريق إنتر ميامي، صدارة ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، بعدما جمع 21 نقطة، يتفوق بها على أقرب ملاحقيه بفارق 3 نقاط، كما نجح الفريق من تحقيق الفوز في أخر مباراة للفريق في أبريل الماضي، حسث فاظ الفريق (4-1) على نيو إنجلاد ريفولوشن، سجل خلالها ميسي، هدفين.

وتحتسب جائزة لاعب الشهر بتصويت من قبل لجنة من أعضاء وسائل الإعلام الأمريكية، يذكر أن ميسي حصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي، بعدما قاد فريقه للفوز على سبورتنغ كانساس سيتي بنتيجة 3-2 خلال الشهر الماضي.