محمد صلاح.. ظهور غريب في تدريبات ليفربول (فيديو)

بعد فترة كبيرة من الجدل ظهر النجم المصري محمد صلاح يوم الخميس للمرة الأولى في تدريبات ليفربول بعد مشادته مع مدربه يورغن كلوب خلال مواجهة وست هام نهاية الأسبوع الماضي، والغريب أن النجم المصري ظهر في التدريبات دون أن يظهر عليه أي مشاكل أو أزمات بعد مشكلته مع المدرب.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فيديو يظهر محمد صلاح في التدريبات وأشارت إن النجم المصري بدا مبتسما وسعيدا في تدريبات الفريق قبل مواجهة توتنهام الأحد المقبل في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشكلة وأزمة خلال تعادل "الريدز" المخيب مع وست هام يونايتد بنتيجة 2-2 السبت الماضي ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

والغريب أن محمد صلاح ظهر في التدريبات وهو يبتسم ويتحدث مع زملائه دون وجود أي مشاكل، بعد الأزمة التي حدثت

حيث كان محمد صلاح قد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كلوب كبديل في الدقيقة 79 بدلا من لويس دياز، وقبل دخول النجم المصري بثوان فقط سجل ميشيل أنطونيو هدف التعادل لوست هام (2-2).

وبعد استقبال شباك فريقه لهذا الهدف، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز ويفض الاشتباك.

وذكرت تقارير إنجليزية أن محمد صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري ويتخلف بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر قبل ثلاث مراحل من ختام المسابقة.

Mo Salah looks happy to be in training as Liverpool prepare to face Tottenham on Sunday ⚔⚽ pic.twitter.com/96VfsgTTXC