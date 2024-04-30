الرئيس البيلاروسي يدعو رياضيي بلاده إلى "تحطيم" منافسيهم في أولمبياد باريس

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء رياضيي بلاده المشاركين في أولمبياد باريس الصيف المقبل تحت علم محايد إلى "تحطيم" منافسيهم.

وقال لوكاشنكو في بيان صادر عن الرئاسة "إذا اتخذت خيار الذهاب إلى هناك تحت وضع محايد، حطّمهم، اظهر لهم انك بيلاروسي حقيقي". وسيشارك الرياضيون البيلاروس في الألعاب الصيفية تحت علم محايد بسبب دعم بلدهم للغزو الروسي لأوكرانيا.