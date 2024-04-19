ليفربول يودع الدوري الأوروبي في حضور محمد صلاح

فشل فريق ليفربول في تعويض خسارته القاسية بمباراة الذهاب أمام اتلانتا بثلاثية صاعقة في ملعب الإنفليد، بعدما اكتفى بهدف وحيد في مباراة العودة بملعب الفريق الإيطالي، ليخسر ليفربول ويودع البطولة بمجموع المباراتان 3-1، ويخسر ليفربول فرصة المنافسة على لقب أخر في الموسم الذي قد ينهيه بدون أي ألقاب في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب، بعد أن كان قد أعلن عن رحليه نهاية الموسم الحالي.

ولم ينجح المدرب الألماني يورغن كلوب، في فك طلاسم الدفاع الإيطالي إلا عن طريق هدف وحيد من ركلة جزاء أحرزها محمد صلاح في الدقيقة 7 وهو الهدف الوحيد الذي نجح الفريق الإنجليزي في إحرازه، واكتفى بعد ذلك بامتلاك الكرة وإضاعة الفرص القليلة التي سنحت لمهاجمي الفريق ولعل أبرزها فرصة محمد صلاح في نهاية الشوط الأول، والتي قد تكون سببا في استبداله بالدقيقة 67 من زمن المباراة بعدما قدم مستوي غير جيد باستثناء هدف ليفربول في المباراة.

ويحاول ليفربول بعد ذلك إلى التمسك بفرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وإن كان ذلك صعبا بعدما خسر 5 نقاط بالتعادل أمام مانشستر يونايتد، وخسر أمام كريستال بالاس ليهدي صدارة الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي.