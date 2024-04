محمد صلاح يحرز هدفا ويُهدر أغرب فرصة لليفربول أمام اتلانتا (فيديو)

أحرز محمد صلاح هداف ليفربول أول أهداف فريقه في مرمى أتلانتا في المباراة المقامة بالدور ربع النهائي بين الفريقان في إيطاليا وهي مباراة الإياب التي يبحث فيها ليفربول عن إحراز 4 أهداف في المباراة من أحل الصعود إلى الدور نصف النهائي بعد خسارته القاسية في مباراة الذهاب بالأنفليد بثلاثية نظيفة صعبت من مهمة الفريق في مباراة العودة.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 7 من ركلة جزاء ليعود الأمل للفريق بعد أن أصبحت النتيجة 3-1، ولكنه في نفس الوقت أضاع فرصة هدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول بطريقة غريبة تماما وهو منفرد تمام بالمرمى من منتصف الملعب.

وانفرد محمد صلاح بالمرمى الخالي بسبب خروج الحارس خارج منطقة الجزاء وفضل محمد صلاح أن يلعب الكرة بباطن القدم من أعلى الحارس ولكن كرته مرت بجوار المرمى الخالي في مشهد غريب لمحمد صلاح، الذي كان بإمكانه أيضا أن يمرر لزميله دياز، المنفرد بالمرمى ولكنه فضل التسديد في المرمى.

وقد تكلف هذه الفرصة فريق ليفربول الكثير حيث كان بإمكانه أن يقرب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

I’m a die hard Liverpool fan but we need to push Palmer >> Salah on the TL, such a waste.



pic.twitter.com/Zkkr9XqHhY