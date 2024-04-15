الزمالك يثأر من الأهلي في قمة الدوري المصري (فيديو)

تمكن فريق الزمالك المصري من حسم القمة رقم 127 لصالحه أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي، بالفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينمها، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وأقيمت في استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مباريات بطولة.

وسجل هدف الزمالك الأول سيف الدين الجزيري في الدقيقة 45 في أخر لحظات الشوط الأول للمباراة، وتعادل للأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء، وتمكن سيف الجزيري من إحراز هدف قاتل للزمالك في الدقيقة 87 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليخطف الـ 3 نقاط للفارس الأبيض.

قاتل، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة بعد هذا الفوز ويتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوض 13 مباراة، له 4 مباريات مؤجلة.

بينما يظل الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، وله 6 مباريات مؤجلة.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في نهائي كأس السوبر الشهر الماضي في المباراة التي أقيمت بالسعودية، ونجح الزمالك في الثأر سريعا وتحقيق الفوز بمباراة الدوري.