مدرب باريس سان جرمان يتوعد برشلونة بذكريات 2017

قال المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي لويس إنريكي الإثنين إن لاعبيه يتمتعون بالقوة الكافية لقلب الطاولة على مضيفهم برشلونة الإسباني الثلاثاء في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى نصف النهائي.

وكان الفريق الكاتالوني حقق فوزا ثمينا على مضيفه الباريسي 3-2 الأربعاء الماضي ذهابا، وبات الأخير مطالبا بالفوز بفارق هدفين على الملعب الأولمبي في برشلونة الثلاثاء لمواصلة مشواره في المسابقة التي يلهث وراء لقبها الأول في تاريخه.

وقال إنريكي الذي قاد النادي الكاتالوني الى لقبه الخامس والاخير في المسابقة القارية العريقة عام 2015، للصحافيين: "باريس سان جرمان لم يتمكن من تحقيق الفوز بعد خسارته مباراة ذهاب، لكن الغد هو اليوم المناسب، غدا سنفعلها، بعد الهزيمة وفي مثل هذه المباراة المهمة، كانت الأيام التي تلت المباراة صعبة".

وتابع "من الصعب استعادة حالتك الذهنية، لكن الشيء الجيد في كرة القدم هو أن لديك مباراة أخرى ضد الخصم نفسه". وأردف قائلا "نحن متأكدون مما نريد القيام به وأعتقد أننا وصلنا إلى لحظة عظيمة".

وأوضح "هذه المباراة الثانية مختلفة بعض الشيء. لم نلعب منذ مباراة الذهاب، كان لدينا الوقت لتحليل أدائنا وتحسينه. مباراة الذهاب كانت تنافسية جدا. النتيجة لا تعكس ما كنا نستحقه. كان بإمكاننا التعادل. لكن علينا أن نقدم نسخة أفضل من أنفسنا ونحن على قناعة بأننا سنقلب الطاولة".

وكان برشلونة، بقيادة إنريكي مدربا، سحق باريس سان جرمان 6-1 في إياب ثمن النهائي في عام 2017 وقلب خسارته برباعية نظيفة ذهابا في باريس.

وعانى نجم سان جرمان كيليان مبابي في مباراة الذهاب ولم يظهر اي خطورة على دفاع النادي الكاتالوني، وتعرض إنريكي لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع قائد منتخب فرنسا.

وسيستعيد باريس سان جرمان خدمات أشرف حكيمي بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، وقال المدافع الدولي المغربي "نريد أن ننسى ما حدث وجئنا إلى هنا من أجل الفوز".

وأكد المدرب في ختام حديثه: "غدًا هو الوقت المناسب للاعبين الكبار لتقديم كل شيء من أجل الفوز".