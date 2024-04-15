نادال يعود للملاعب الترابية من خلال بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

يعود نجم التنس الإسباني رافائيل نادال للملاعب الترابية مجددا غدا الثلاثاء، وذلك بعدما أكد مشاركته في بطولة برشلونة المفتوحة، وألمح إلى أن 2024 سيكون عامه الأخير في المنافسات.

وتعرض نادال للعديد من الإصابات في السنوات الأخيرة، وأعلن في مايو الماضي نيته الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

لكن الجولة الأخيرة لصاحب الـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لم تسر مثلما كان مخططا له، وذلك بعدما اضطر للانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ، كما غاب عن بطولتي إنديانا ويلز ومونت كارلو.

ورغم ذلك، سيشارك نادال (37 عاما) في بطولة برشلونة المفتوحة، حيث يوجد ملعب يحمل اسمه هناك، وسيواجه غدا الثلاثاء الإيطالي فلافيو كوبولي، في أول ظهور له في الملاعب الترابية منذ فوزه بلقب بطولة رولان جاروس 2022.

وقال نادال في مؤتمر صحفي: «لا يمكنني أن أخبركم بشيء بخصوص الإصابة، القائمة طويلة وأنا أريد فقط التفكير بما يمكن أن يحدث».

وأضاف: «أود إخباركم بأنني أشعر بحالة جيدة بشكل كاف للتواجد في الملعب غدا وهذا مهم للغاية بالنسبة لي».

وتابع نادال: «هذا يعني الكثير بالنسبة لي أن أكون قادرا على خوض المزيد من المباريات هنا في برشلونة، وهو مكان حققت به العديد من النجاحات والكثير من اللحظات التي لا تنسى».

وأوضح: «لذلك أحاول الاستمتاع بكل لحظة وأنا متحمس للتواجد في الملعب وفي بطولة أخرى، خاصة هنا في موطني».

وحقق نادال رقما قياسيا في عدد مرات الفوز ببطولة برشلونة، والتي وصلت إلى 12 مرة، لكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط في العام الجاري 2024.