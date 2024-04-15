قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي.. غائب واحد فقط

أعلن مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي المقررة الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريلين تشواميني من القائمة الرسمية، لعدم قدرته على المشاركة في المباراة بسبب الإيقاف.

وتالياً القائمة الكاملة...

حراسة المرمى

لونين، كيبا، فران.

الدفاع

كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديغر، ميندي.

الوسط

بيلينغهام، كروس، مودريتش، كامافينغا، فالفيردي، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم

فينيسيوس جونيور، رودريغو، خوسيلو، إبراهيم دياز.