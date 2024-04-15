استبعاد 3 نجوم "زملكاوية" من قمة الأهلي لأسباب فنية

أعلن البرتغالي جوزيه غوميز مدرب نادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال موقع "كووورة" إن القائمة شهدت استبعاد نجم وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي ومحمد أشرف روقا عن مواجهة الأهلي لأسباب فنية.

كما يغيب محمود علاء ومحمد صبحي ومحمود الونش ويوسف أوباما ومحمد عبد الشافي للإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في الدوري، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع، برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

وتالياً قائمة الزمالك للقمة الكبيرة...

حراسة المرمى

محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

الدفاع

حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط

نبيل عماد "دونغا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم

سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.