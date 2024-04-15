تصرف مثير للجزائري يوسف بلايلي تجاه الحكمة غادة.. فيديو

المصدر:
  • جوني جبور- دبي
التاريخ:

سجلت مباراة مولودية الجزائر ومنافسه وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، لقطة مثيرة من لاعب المولودية يوسف بلايلي تجاه حكمة الساحة غادة مخاط، في مباراة أقيمت أمس، لحساب ربع نهائي كأس الجزائر.

وقررت الحكمة غادة، إشهار البطاقة الصفراء بوجه يوسف بلايلي، بعد اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب، ليدخل اللاعب الجزائري في تلامس معها، محاولاً مسك يدها ومنعها من إشهار البطاقة.

يذكر أن يوسف بلايلي أحرز هدف المولودية الأول في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز زميله الإيفواري روماريك واتارتا تقدم المولودية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليلحق مولودية الجزائر بفريقي شباب بلوزداد، وشباب قسطنطينية إلى الدور نصف النهائي للكأس.

 

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