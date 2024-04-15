تصرف مثير للجزائري يوسف بلايلي تجاه الحكمة غادة.. فيديو

سجلت مباراة مولودية الجزائر ومنافسه وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، لقطة مثيرة من لاعب المولودية يوسف بلايلي تجاه حكمة الساحة غادة مخاط، في مباراة أقيمت أمس، لحساب ربع نهائي كأس الجزائر.

وقررت الحكمة غادة، إشهار البطاقة الصفراء بوجه يوسف بلايلي، بعد اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب، ليدخل اللاعب الجزائري في تلامس معها، محاولاً مسك يدها ومنعها من إشهار البطاقة.

يوسف بلايلي "يعنف" الحكم غادة محاط، ولم يتلقى البطاقة الحمراء ! 🟥

تصرفات هذا اللاعب لن تنفع مولدية الجزائر في دوري أبطال افريقيا الموسم القادم .. سيطرد في أول شطحة يقوم بها ضد الحكام. pic.twitter.com/i5py9kirI6 — Stade news (@StadeNews4) April 14, 2024

يذكر أن يوسف بلايلي أحرز هدف المولودية الأول في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز زميله الإيفواري روماريك واتارتا تقدم المولودية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليلحق مولودية الجزائر بفريقي شباب بلوزداد، وشباب قسطنطينية إلى الدور نصف النهائي للكأس.