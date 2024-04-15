جماهير ليفربول تنقلب على محمد صلاح.. "يجب بيعه"

انقلب مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي على نجمهم الدولي المصري محمد صلاح، إثر الخسارة التي لحقت بالفريق أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبين في الوقت ذاته ببيع اللاعب، ووصفه بعديم الفائدة.

ورصد موقع "سبورت بايبل" آراء عدد من مشجعي ليفربول، على منصة "إكس"، في تدوينات طالبات بضرورة التخلي عن محمد صلاح وبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر أحد المشجعين الغاضين على حسابه في "إكس": "الفريق يملك لاعبون عديمي الفائدة في نهاية الموسم، ويجب بيع صلاح ووضع دياز على الدكة، والاعتماد على غابكو"، وأضاف أخر "حان وقت بيع صلاح".

وكتب مشجع ثالث: "يجب التخلص من محمد صلاح بأسرع وقتٍ ممكن".

يذكر أن كل من محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز، أهدروا العديد من الفرص، في مباراة فشل فيها ليفربول في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي على ملعبه، بعدما خسر الثلاثاء الماضي امام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.