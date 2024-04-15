لاعب يتعمد إهدار رمية لتوزيع دجاج على الجماهير!!

خسر لوس أنجليس كليبرز أمام هيوستن روكتس بنتيجة 116 / 105 مساء أمس، في دوري كرة السلة الأمريكي، لكن الجماهير قضت ليلة سعيدة مع ساندوتشات الدجاج المجانية.

ويرتبط فريق كليبرز بعقد رعاية يسمح بحصول الجماهير على طعام مجاني في حالات معينة خلال المباراة.

وبالنسبة لجماهير كليبرز، يمكنها الحصول على ساندوتشات دجاج مجانية إذا أهدر الفريق الزائر رميتين حرتين خلال الربع الرابع من المباراة.

وسار كل شيء على ما يرام لجماهير كليبرز بفضل اللاعب السابق بوبان مارجانوفيتش، نجم روكتس الذي تعمد إهدار رميتين حرتين في الربع الأخير، وبدأ الاحتفال مع الجماهير بمجرد إهدار الرمية الثانية.

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق روكتس لإخفاقه في التأهل لمرحلة الإقصائيات، بينما يستعد كليبرز لمواجهة دالاس مافريكس في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.