محمد صلاح في ورطة.. البقاء أو الرحيل وليفربول ينتظر القرار

لازال محمد صلاح هو الاسم الأبرز في عالم الانتقالات الصيف المقبل بعدما تحددت بنسبة كبيرة صفقة النجم الفرنسي امبابي، حيث ينتظر الجمهور المصري وفريق ليفربول مصير انتقال محمد صلاح وهل سيبقى موسما إضافيا مع الريدز أم سينتقل إلى الدوري السعودي.

ومن جانب أخر ذكرت تقارير إنجليزية أن ليفربول يتطلع إلى أن يتخذ محمد صلاح قراراً سريعاً بشأن مستقبله مع الفريق، وأكدت هذه التقارير القريبة من أن النادي أن الإدارة ترغب من محمد صلاح اتخاذ قراره في أسرع وقت بشأن ما إذا كان يريد البقاء الصيف القادم.

وأفادت أن رغبة ليفربول تأتي من كون الإدارة تريد تحديد البديل المناسب لمحمد صلاح، وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، حال قرر الرحيل.

وكان ليفربول قد رفض عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، من أجل بيع محمد صلاح.

ويدرك النادي أن الوضع قد تغير منذ ذلك الحين، خاصة وأن محمد صلاح يستعد للدخول في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الحالي، مما يعني انخفاض قيمته السوقية إضافة إلى كبر عمره، لكنه في المقابل لازال الهداف الأول في الفريق.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ليفربول لا يزال في موقف تفاوضي قوي حيث تدرك الإدارة أن الدوري السعودي حريص بقوة على استقطاب محمد صلاح بعد فشل مساعيهم العام الماضي، كما أنهم حريصون للحصول على مزيد من الوقت لإيجاد بديل إذا شعر النجم المصري أن هذا الصيف هو الوقت المناسب للشروع في تحدي جديد.

وكان محمد صلاح قد ارتبط بقوة بخطوة الرحيل عن ليفربول، الصيف الماضي، بعدما حاول الدوري السعودي استقطابه، وسعى نادي اتحاد جدة بكل قوته إلى الظفر بخدمات النجم صاحب الـ31 عاما، ولكن ليفربول لم يوافق على رحيله، لتفشل الصفقة.