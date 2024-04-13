سيناريو تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني.. الأحد

دعا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لاعبيه إلى استغلال أول فرصة وحسم اللقب الأول في تاريخ النادي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأكد ألونسو أنه لا يعطي أهمية زائدة للمباراة التي ستقام على ملعب فيردر بريمن غدا الأحد.

ويستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتغارت ثالث الترتيب.

وسيتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن غدا الأحد .. ومن الممكن أن يتوج باللقب اليوم السبت إذا خسر بايرن ميونيخ وشتوتغارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على التوالي.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 مباراة خاضها على مستوى كافة المسابقات، وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب البوندسليجا ، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا حيث يلتقي مع كايزرسلاوترن في 25 مايو المقبل، إلى جانب تأهله لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج اقدام من آذربيجان.

وسجل ليفركوزن 24 انتصارا في البوندسليغا مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونخ، بتسجيله 69 هدفا، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "بالطبع إنه مشهد استثنائي لمباراة الاحد".

وأضاف: "لدينا فرصة لنصبح أبطالا، لكننا نركز فقط على المباراة نفسها ونريد أن نلعب بنفس الكفاءة والعقلية، لا نريد أن نتمادى في التفكير في الاحتمالات".

وأوضح: "نستعد بشكل طبيعي للمباراة.. من حسن الحظ أنها ليست فرصتنا الوحيدة لكي نصبح أبطالا، لكننا نلعب على أرضنا ونريد استغلال الفرصة الأولى".

وتابع: "نخوض المباراة باحترام كامل، لأنه لا يوجد ضمانات، تركيزنا الآن ينصب على مباراة بريمن، نحن في وضعية جيدة ونركز بشكل كامل على يوم الاحد".

وأكد المدرب الإسباني "الشيء الأكثر أهمية هو أن تتمكن الجماهير من الاحتفال بشكل صحيح... هم يستحقون ذلك، لكن مازال لدينا بعض مباريات متبقية".