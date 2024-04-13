الدوري التركي يستعين بحكام «فار» أجانب

قال الاتحاد التركي لكرة القدم، أمس، إن الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، سيستعين بحكام أجانب لنظام الفيديو (الفار)، في المباريات المهمة والحاسمة خلال ما تبقى من الموسم الحالي. وخلال الأشهر الأخيرة، شهد الدوري التركي حالات عنف وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل. ووجّه رئيس أحد الأندية لكمة إلى أحد الحكام، بينما تحدث نادي فنربخشه عن وجود تحيز، في ظل صراع قوي على اللقب. وبعد 31 مباراة يحتل فنربخشه المركز الثاني بفارق نقطتين عن غلطة سراي.

وقال الاتحاد التركي، في بيان صحافي: «نتيجة لمحادثات الاتحاد التركي مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، ومع خمسة اتحادات أوروبية، تقررت الاستعانة بحكام أجانب لنظام الفيديو في المباريات المهمة، بداية من الأسبوع 32 وحتى نهاية الموسم».

وقال إن الحكام الأجانب سيأتون من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال، بعد موافقة الاتحادات الوطنية لهذه الدول على الخطوة.