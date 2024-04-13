كلوب: ليفربول فقد البوصلة أمام أتالانتا

وصف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خسارة فريقه القاسية أول من أمس، أمام أتالانتا الإيطالي في الدوري الأوروبي بـ«الانتكاسة الكبيرة». قائلاً إن «الفريق فقد البوصلة تماماً في المباراة». وكان ليفربول خسر صفر-3 أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ8، وعليه الفوز 4-صفر في الإياب إذا أراد التأهل إلى نصف النهائي. وقال كلوب في تصريحات صحافية: «كانت مباراة سيئة حقاً، بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نستمر على النهج نفسه. كان الأمر غريباً بالفعل».