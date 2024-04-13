الإصابة تحرم نجمة تنس أستراليا هانتر «الأولمبياد»

أصيبت نجمة التنس الأسترالية ستورم هانتر، المصنفة الثالثة عالمياً على مستوى الزوجي، بتمزق في أربطة الكاحل خلال تدريب أول من أمس، لتتراجع آمال بلادها في كأس (بيلي جين كينغ) للتنس، وتتبخر فرصتها في المشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل. وتعرضت هانتر (29 عاماً) للإصابة خلال الاستعداد لمباراة لأستراليا في الأدوار التأهيلية لكأس بيلي جين كينغ في مواجهة المكسيك في برزبين. وكتبت عبر «إنستغرام» «لسوء الحظ أكدت الفحوص إصابتي بتمزق في أربطة الكاحل».