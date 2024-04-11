"الزعيم" لا يقهر.. الهلال بطلاً للسوبر السعودي في أبوظبي (فيديو)
حقق الهلال لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي بتغلبه على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بحضور 27 ألفاً و250 متفرج، لينال "الزعيم" اللقب للمرة الرابعة في تاريخه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.
وواصل الهلال مسيرته الرائعة بتحقيقه الانتصار الـ 34 توالياً في كافة المسابقات، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.
⏰ '5 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
🎥 مالكوم#الاتحاد_الهلال 0 - 1 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/6N6mr5k0Mo
تقدم الهلال بهدف مبكر عن طريق مالكوم دي أوليفيرا بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع صالح الشهري، وانفرد المهاجم البرازيلي بالحارس عبدالله المعيوف وسدد الكرة في المرمى (5).
⏰ '21 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
🎥 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الهلال 1 - 1 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/CYcVTiVAJF
في المقابل عاد الاتحاد إلى أجواء اللقاء بعدما حصل عبدالرزاق حمدالله على ركلة جزاء، ولكن الحارس ياسين بونو تألق وتصدى لتسديدة مهاجم "النمور" قبل أن يكملها حمدالله في المرمى محرزاً هدف التعادل (21)، وفي الدقيقة 44 أعاد سالم الدوسري الأفضلية لمصلحة الهلال بإضافته للهدف الثاني من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في المرمى.
⏰ '44 الهدف الثاني لـ @Alhilal_FC ⚽️— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
🎥 سالم الدوسري#الاتحاد_الهلال 1 - 2 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/gKqDRHaNlO
وفي الشوط الثاني سيطر الهلال على وسط الملعب، وكان الأكثر خطورة على المرمى، إذ كاد سافيتش أن يضيف الهدف الثالث عندما سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة (73)، قبل أن يحسم مالكوم اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 89 وأكمل ناصر الدوسري الرباعية في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الهلال.
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
مالكوم.. رجل السوبر🔝⚽
الاتحاد 1 × 3 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/hsWJHNVDFj
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
رابع الأهداف الهلالية عن طريق ناصر الدوسري ⚽🔥
الاتحاد 1 × 4 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/WSZAyCSlud
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