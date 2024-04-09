أخبار سريعة..

«ريال أنشيلوتي» جاهز لمواجهة السيتي

يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يخوض مباراته رقم 200 مدرباً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تعويض هزيمة ريال مدريد الإسباني الفادحة الموسم الماضي برباعية نظيفة، عندما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب عند الساعة 23:00 من مساء اليوم في قمة مرتقبة ضمن ذهاب ربع النهائي، وفي التوقيت نفسه يسعى أرسنال الإنجليزي إلى الاستفادة من تدهور مستويات ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، وتحقيق انتصار يُسهل مهمته في الإياب.

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