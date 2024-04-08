أخبار سريعة..

عودة موفقة لميسي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عودة موفقة، بعد غياب عن الملاعب لنحو شهر بسبب إصابة عضلية، وذلك بتسجيله هدفاً بعد دخوله بديلاً، أسهم في تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2-2، أول من أمس، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب بطل مونديال قطر 2022 عن المباريات الأربع الماضية لإنتر ميامي، لكنه أُدرِج في التشكيلة التي واجهت كولورادو رابيدز على أرض فريقه.

وفضّل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بدء المباراة ضد كولورادو رابيدز من دون ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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