كاسترو: النصر لا يخشى الهلال.. ونعلم نقاط قوته وضعفه
أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر أنه فريقه لا يخشى منافسه الهلال قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، غدا الاثنين.
وقال في مؤتمر صحافي: "لا نخشى شيئا في هذه المباراة، نحن نعرف نقاط القوة والضعف في الهلال".
وأضاف: "مع أن نقاط ضعفهم قليلة، لكننا جاهزون لمواجهة الصعاب، ولدي ثقة كاملة في اللاعبين".
وتابع: "في المباراة الماضية كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز، لكنها صفحة طويناها، وتركيزنا غدا على تحقيق الفوز".
وزاد: "نعلم العمل الكبير الذي قدمه جيسوس مع الهلال، وسلسلة الانتصارات المتتالية لهم، لكن هذا الشيء لن يكون حاجزا أمامنا للفوز بهذه البطولة".
اختتم: "المباريات الكبيرة دائما يتواجد فيها لاعبين كبار، ومن المؤسف غياب تاليسكا عنا وغياب وميتروفيتش عن الهلال".
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