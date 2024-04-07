غاياردو: اسعاد الجمهور هدف "النمور" في كأس السوبر

شدد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة على أن "النمور" يستهدف بلوغ المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي وتحقيق اللقب مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد أن مباراة فريقه أمام الوحدة في نصف نهائي البطولة على استاد آل نهيان لن تكون سهلة لكن الاتحاد باستطاعته الفوز.

وقال: "بطولة كأس السوبر السعودي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا، ومن المهم أن نقدم مباراة جيدة أمام الوحدة، حتى نصل لنهائي البطولة".

وأضاف: "نستعد بشكل جيد لمباراة الغد، وهدفنا المنافسة على كأس السوبر، واللاعبون يرغبون في إسعاد جماهير العميد".

وزاد: "الأداء كان إيجابيا في آخر مباراتين، وأعتقد أن لدينا فرصة مهمة للتحسن والتطور، وهدفنا حصد اللقب".

واختتم: "حامد الغامدي جاء لاتحاد جدة وهو مصاب، وبعد ذلك تفاقمت الإصابة، وهو حاليا يشعر بتحسن كبير، وإذا ظهر بشكل جيد في التدريبات، فسيكون جاهزا لمباراة الغد".