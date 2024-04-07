نجما ريال مدريد يهلوسان في مطعم فاخر وسط الأسماك (فيديو)

انتشر مقطع لنجمي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تناولهما وجبة العشاء في مطعم فاخر وسط متحف لعلوم المحيطات.

وكتبت صحيفة آس الإسبانية خبراً تحت عنوان: "فينيسيوس وكامافينغا يهلوسان في مطعم فاخر".

ونشر جناح ريال مدريد "فيني" فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللحظة التي يقدم فيها النادل له ولزميله في الفريق كامافينغا طبقاً في مطعم فاخر وسط "أكواريوم" ضخم للأسماك.

ووثق الفيديو دهشة نجمي "الملكي" من الطعام المقدم لهما، سيما أنهما تساءلا عن نوعية الطبق قبل الشروع في أكله، وسط صرخات من الضحك المتبادل بين فينيسيوس وكامافينغا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن انتشار المقطع يعود أساساً إلى المكان الذي أقيم فيه هذا العشاء، حيث كان في وسط متحف لعلوم المحيطات، محاطاً بجميع الأنواع البحرية.