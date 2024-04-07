الكشف عن أرقام خيالية يحصل عليها ميسي من إنتر ميامي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل مثيرة في عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

شهد الدوري الأمريكي إثارة كبيرة بعد انتقال أفضل لاعب في العالم 8 مرات إلى صفوف إنتر ميامي، وهو ما ساعد في انتقال لاعبين آخرين إلى الممارسة مع أندية في الدوري.

وقالت سبورت نقلاً عن مقابلة صحفية بين أحد ملاك إنتر ميامي خورخي ماس ومجلة فوربس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتحصل على ما بين 50 و60 مليون دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديه القدرة على تحقيق المزيد من خلال صفقات "تقاسم الإيرادات" الفردية مع شركتي آبل وأديداس".

وأوضح خورخي ماس أن ليو ميسي لديه "شرط تعاقدي مع ديفيد بيكهام" في عقده يمنح اللاعب الأرجنتيني خيار تولي مسؤولية النادي دون الحاجة إلى عملية شراء".

وليس من الواضح متى سيعتزل ميسي كرة القدم، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.

وتعاقد إنتر ميامي مع "ليو" قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة خيالية في تاريخ الدوري الأمريكي، بعد أن رفض عروضاً كثيرة أبرزها من الدوري السعودي.

وساهم ميسي في انتداب إنتر ميامي لأسماء رنانة مثل الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والأوروغواياني لويس سواريز.