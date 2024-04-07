غوارديولا يتغزل في مئوية دي بروين.. من أفضل اللاعبين في تاريخ السيتي

أثنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، على لاعب الفريق كيفين دي بروين، بعد أن وصل للهدف رقم 100 مع فريقه.

سجل دي بروين هدفين في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4-2، ليصل لـ100 هدف مع مانشستر سيتي، ليصبح اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف.

وحرص غوارديولا عقب المباراة مباشرة على إبراز الدور الحاسمة الذي لعبه اللاعب البلجيكي اليوم تحديداً، وعبر مسيرته مع مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الإلكتروني:"لولاه ما كان لنا أن نفوز بهذه المباراة، تتحدثون عن المدربين ولكن لاعبين مثل كيفين يجعلون هذه المباراة سهلة".

وأضاف:" كان واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي".

وأردف: "تحافظ عل هذا لمدة تسع أعوام ، وأن يكون لديك هذا الثبات فهذا أمر مذهل، الهدف الأول استثنائي، وصناعة الهدف استثنائية، أداء جيد للحقيقة".