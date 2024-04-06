مدرب نانت: مصطفى محمد لاعب مهم للفريق

لا يزال المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، صاحب هدف الفوز على نيس والركيزة الهجومية الأساسية التي يعوّل عليها نانت في سعيه للبقاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم، يحتاج الى إثبات نفسه، قبل مواجهة ليون ضمن المرحلة الثامنة والعشرين غدا. وقال مدرّبه أنتوان كومبواريه في مؤتمره الصحافي عند سؤاله عن مكانة اللاعب في تشكيلته "نعم، إنه لاعب مهم، وللحصول على الأهداف، عليك الزجّ بهدافين".

وأشار كومبواريه إلى انتهاء موسم جناحه النيجيري موزيس سايمون الذي يعد ايضا من ابرز لاعبيه في خط الهجوم يُعدّ تعرّضه لكسر في شظية القدم "في شتّى الاحوال، لم يعد لدينا موزيس سايمون". وانضم محمد الى صفوف نانت قادماً من غلطة سراي التركي عام 2022 على سبيل الاعارة، قبل ان يفعّل النادي البند الذي يسمح له بشراء اللاعب مقابل 6 مليون يورو، الا انّه لم يستطع حجز مكان ثابت له في التشكيلة الاساسية للفريق كما كان يمني النفس في بداية الموسم. ففي موسمه الأول، أنهى الموسم كهدّاف "الكاناري" في الدوري بثمانية أهداف.

الا انّ ذلك لم يضمن له موقعا في التشكيلة الاساسية، حيث بات الكاميروني إيغنياتيوس غاناغو أساسياً مكانه عقب وصول المدرب بيار أريستو في بداية الموسم. ورغم دخوله من دكة البدلاء تمكن محمد من اهداء فريقه الفوز الوحيد في مبارياته الودية قبل بداية الموسم وذلك على حساب انجيه 1-0.