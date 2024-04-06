فيرشتابن ينتزع قطب الانطلاق الأول في سباق جائزة اليابان

انتزع بطل العالم الهولندي ماكس فيرشتابن على متن سيارة فريق "ريد بُل" قطب الانطلاق الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى الذي يقام يوم غدٍ، بتسجيله اليوم السبت الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق، وجاء بفارق 0.066 جزء من الثانية عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيرز الذي حل بالمركز الثاني.

وأبدت سيارة فريق "ريد بُل" وتيرة سريعة خلال الفترات الثلاث للتجارب التأهيلية، حيث تصدر الهولندي فيرشتابن، جميع اقسام التصفيات، بزت بشكل رئيس في القسم الثالث، بعد لفة تمكن خلالها فيرشتابن تسجيل زمن بلغ دقيقة و28 ثانية و197 جزء من الثانية كانت كفيلة في منحه قطب الانطلاق الأول.

وواصل البريطاني لاندو نوريس تألقه هذا الموسم، بوضع سيارته "ماكلارين" على قطب الانطلاق الثالث للسباق، بتسجيله لزمن سريع في التصفيات التأهيلية الثالثة جاء بفارق 292 جزء من الثانية عن فيرشتابن المتصدر.

وعانى فريق "فيراري" على الحلبة اليابانية، بعدما اكتفى بطل سباق استراليا في الجولة الماضية الإسباني كارلوس ساينز باحتلال المركز الرابع لانطلاق سباق "سوزوكا" بتسجيله لزمن بلغ دقيقة و28 ثانية و682 جزء من الثانية، فيما جاء زميله شارل لوكلير بالمركز الثامن بزمن قدره دقيقة و28 ثانية و788 جزء من الثانية.

وأثمرت التحديثات التي أدخلها فريق "أستون مارتن" في منح بطل العالم الثنائي الإسباني فرناندو ألونسو الحصول على لفة سريعة كانت كفيلة بمنحه المركز الخامس بزمن قدره دقيقة و28 ثانية و686 جزء من الثانية، تاركاً المركز السادس لسائق فريق "ماكلارين" بزمن بلغ دقيقة و28 ثانية و760 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 0.006 جزء من الثانية عن بطل العالم السباعي وسائق فريق "مرسيدس" البريطاني لويس هاملتون الذي سينطلق من المركز السابع