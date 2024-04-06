سروال كلاي بـ 6 ملايين دولار

طُرح السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه محمد علي كلاي، خلال النزال الملحمي «ثريلا إن مانيلا» (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، للبيع في مزاد، وأكد مختصون أن السروال سيباع بأكثر من ستة ملايين دولار.

وقالت دار مزاد سوذبي، إن السروال القصير الذي ارتداه محمد علي في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975، وانتهى بفوزه، وقد اعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين ربما تعد الأروع في تاريخ الملاكمة، سيطرح في المزاد حتى 12 أبريل الجاري.

وأضافت الدار أن السروال بيع في مزاد في عام 1988 بعد استخراجه من خزانة تخزين درو «بونديني» براون المدرب المساعد لمحمد علي، عقب وفاته، وذلك مقابل نحو 1000 دولار، وبعدها استمر في سوق المزادات، وكانت آخر مرة طرح فيها في مزاد، عام 2012، عندما بيع بأكثر من 150 ألف دولار بقليل.

وفي ظل درجات حرارة عالية في فترة بعد الظهيرة في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالاً شرساً عندما تواجه محمد علي وفريزر للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما المحفور في سجلات تاريخ الرياضة، واحتفظ محمد علي حينذاك بلقب وزن الثقيل.