ماكرون يأمل مشاركة مبابي مع فرنسا في أولمبياد باريس

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم عن أمله في أن يتمكن مهاجم باريس سان جرمان وقائد المنتخب الوطني كيليان مبابي من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة التي تستضيفها باريس هذا الصيف. ويرفض ريال مدريد الاسباني، والمتوقع ان ينضم اليه مبابي، الاتاحة للاعبيه المشاركة في المسابقة الأولمبية.

وقال ماكرون لعدد من الطلاب الذين سألوه عن مصير مشاركة مبابي خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في باريس "آمل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية". وسبق لقائد المنتخب الأزرق أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في اولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الاولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

لكن بما انّ مسابقة كرة القدم في الالعاب الاولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي (فيفا)، فإنّ الاندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.

كما كشف ماكرون أنه سيتوجه إلى ألمانيا في يوليو المقبل لحضور نصف النهائي والنهائي لكأس أوروبا 2024 في حال تمكنت فرنسا من التأهل، على غرار ما يفعله في كل بطولة كروية كبرى. وأجاب "سأذهب إذا وصلنا إلى نصف النهائي أو النهائي".